Juan Reynoso: "No le cierro las puertas a Alianza Lima"

Juan Máximo Reynoso Guzmán. Su nombre genera amor y odio. El “Cabezón” dio una entrevista a Gol Perú desde México y habló de todo. El DT nacional confesó que estuvo cerca de dirigir a Alianza Lima, club al que no le cierra las puertas en esta nueva etapa.

También aseguró que tuvo acercamientos para volver a Universitario y sabe que en algún momento se volverá a sentar en el banco del Monumental donde salió campeón en el 2009.

"En la 'U' los segundos lugares no cuentan. Para la hinchada si no eres campeón no te terminan valorando. Más aún cuando en las finales juegas con Alianza. Si la pierdes no te perdonan".

Sobre la opción de regresar señaló: "Hubo acercamientos para volver a Universitario. Es un paso natural que en algún momento se podrá dar. Tengo la suerte de haber sido campeón como jugador y técnico con pocos años en el club".

Reynoso también habló de Alianza. "En 2017 me reuní con los dirigentes de Alianza, pero le di mi palabra a Melgar. Como jugador dije que no regresaba a Alianza, como técnico no cierro las puertas. Conozco como piensan. Como gusto personal, me gustaría".

Finalmente, el DT se refirió a la posibilidad de dirigir a la blanquirroja. "Es un halago ser voceado para la selección. Yo creo que se va a dar. Uno siempre piensa en el momento. Si se hubiera dado hace unos años, hoy lo vería lejos. Espero que llegue en un escenario ideal como el de ahora".