Ricardo Gareca viajará a Chile para apoyar a la selección peruana Sub 20 en el Sudamericano

Motivador de lujo. En los próximos días, Ricardo Gareca viajará a Chile para acompañar a la selección peruana Sub 20 en el campeonato Sudamericano.

El “Tigre” estará presente desde el partido de la tercera fecha ante Paraguay el 22 de enero, ya que en la segunda jornada el combinado que dirige Daniel Ahmed tiene descanso. El DT se encuentra de vacaciones en Argentina, tenía previsto estar desde el debut, pero por un tema logístico recién llegará el 21 de enero.

Gareca conoce muy bien a la Sub 20 porque catorce integrantes de la actual plantilla tuvieron la oportunidad de viajar al Mundial Rusia 2018 como sparrings de la selección mayor.

“Hoy la selección mayor está totalmente integrada a las selecciones menores. La expectativa es que la experiencia en el Sudamericano haga crecer a estos jóvenes y ese crecimiento seguramente va a terminar dando frutos en la próxima Copa América para que Ricardo pueda ya tenerlos en la selección mayor como un inicio del desarrollo para aumentar la calidad y la cantidad de jugadores convocables”, asegura Daniel Ahmed.

Los chicos necesitan un triunfo sobre los guaraníes para poner un pie en el hexagonal final. Con seis puntos, son altas las probabilidades de asegurar la clasificación tomando en cuenta el triunfo 1-0 en el estreno ante Uruguay.

Perú está en el Grupo B del Sudamericano con Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay. Los tres mejores clasifican al hexagonal final que otorga cuatro cupos al Mundial de Polonia 2019.

