Alejandro Hohberg: "Me sorprendió mucho el recibimiento del hincha de Universitario" [VIDEO]

Los trabajos para Nicolás Córdova siguen siendo intensivos y por el momento no conocerán un final, para llegar bien al inicio de la Liga 1, como también implantar el estilo de juego que tiene en mente el técnico chileno en Universitario de Deportes. Ante esto, Alejandro Hohberg habló de forma relajada con Gol Perú para contar detalles sobre sus primeros días. Porque ya mostró su fútbol ante los equipos como la "U" de Chile y Universidad de Concepción (este último en terreno visitante y Lima - Perú).

La primera consulta llegó con el pie a entender sus pensamientos, sensaciones y conclusiones sobre el recibimiento que le brindó la hinchada en su primer día vestido de 'crema': "Me sorprendió. Lo tomé para bien. No sabía cómo me podrían recibir. Era algo raro. Me puso contento que me reciban así. Ahora yo tengo que responder a las expectativas y a la gente. Trataba de no pensar mucho en eso, solo en entrenar bien, conocer a mis compañeros y entender lo que quiere Nicolás Córdova de mí. Me agradó mucho cómo me recibieron. Ha sido así desde que firmé”.

Pasando a responder algunas interrogantes sobre su arribe desde 'tienda blanquiazul' hacia la 'institución merengue', en una transacción con pocos precedentes en las últimas temporadas: "No venía manejando la posibilidad, pero no me sorprendió porque Nico había tenido interés en llevarme a otros clubes cuando estaba en Chile. Luego no ese acercamiento no hablamos, solo nos cruzamos en los clásicos. Cuando me llamó me contó las ganas que tenía de unirme y las ganas de club, también. Fue lo más clave para mí. Siempre es importante que el DT muestre interés y sienta que puedes encajar bien. Me agradó que se mantuvo la base del equipo y que han fichado buenos jugadores”.

Finalmente uno de los puntos altos sin duda alguna, es la relación que tiene hoy con el cuerpo técnico y futbolistas compañeros del plantel: “Conocía a varios, al haberlos enfrentado o como ex compañeros. El día a día es lo más importante. Me enfoco en adaptarme al equipo, conocer los movimientos de mis compañeros y que ellos conozcan los míos. Nico me pide que sea profundo cuando tenga la pelota, solidario con la marca, incisivo y me llene de confianza. Con Jersson Vásquez me conozco de la Universidad San Martín y eso es importante en el campo”.

Dejando de lado un poco las emociones de poderse prontamente vestido como seleccionado de 'La Blanquirroja', Hohberg sabe que su prioridad hoy es el equipo donde está militando: "Sinceramente, no pienso en la Selección Peruana porque es algo distinto lo que me ha pasado este año con la decisión que tomé. Estoy enfocado en la ‘U’ y que le vaya bien este año. Para llegar a la selección hay que destacar en el club. Mi deseo es que le vaya bien a la ‘U’, juguemos bien y estemos peleando arriba”.

EL DATO:

Alejandro Hohberg tiene 2 años de contrato, con miras a extenderlo 1 año más si se cumplen los objetivos.