Presidente de Cristal "hace mea culpa" por la salida de Alexis Mendoza por su documentación [VIDEO]

Alexis Mendoza se vio con la necesidad de salir del cuadro rimense, club donde fue contratado a principio de año para sacar adelante el proyecto que Sporting Cristal había iniciado la temporada pasada con Mario Salas ganando de principio a fin en el torneo local.

Esto no pasó por lo menos en el principio de la temporada actual, donde Alexis Mendoza mostró algunas falencias, debido a que su forma de trabajar era totalmente distinta, eso revelan las fuentes cercanas al club. Además se le puede sumar que no hubo una coordinación a la hora de los refuerzos y la bomba estalló.

La salida de 'El Capi' significó que el Presidente de Sporting Cristal haga una conferencia de prensa, ahí, Carlos Benavides señaló: "La responsabilidad es 100% mía de lo que sucedió con Alexis Mendoza". Esa es la frase que pinta la realidad de lo que viene pasando en 'La Florida', con ello asumió todos los cargos que fueron llegando.

Sumando también cuál fue el problema que pasó con Alexis Mendoza, aseverando los hechos correspondientes a unos papeleos: "Nos dimos cuenta que parte de su comando técnico no podía llegar a realizar todos los trámites para trabajar en el país. Le pedimos completar su comando técnico pero él es muy noble y dijo que quería trabajar con su gente y decidimos terminar por mutuo acuerdo el contrato. Las nuevas reglamentaciones de la FPF exigen documentos que no se han podido cumplir y el DT dijo que no quería perjudicar el trabajo del club".

EL DATO:

Alexis Mendoza estaría tentado por la Selección de Honduras para agarrar el buzo nacional.