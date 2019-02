Ricardo Gareca a la prensa argentina sobre la 'Bicolor': "Queremos volver al Mundial y ser una selección importante"

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, indicó que el objetivo principal para el presente proceso es clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022 y que la 'Bicolor' se convierta en una selección importante, situación que permitirá ser considerado en los primeros planos de Sudamérica.

"El objetivo es volver a clasificar al Mundial. Queremos volver a ser una Selección importante y estar en los primeros planos. Estar en el Mundial abre puertas y mercados importantes para los jugadores", refirió el 'Tigre' en entrevista para Jogo Bonito.

Gareca, quién estuvo voceado para dirigir a Boca Juniors y a la selección argentina, admitió haber recibido la propuesta para dirigir a los 'Xeneizes', sin embargo, antepuso su compromiso para con la 'Blanquirroja'. En cambio, descartó algún acercamiento con los directivos de la 'albiceleste'.

"De Boca me llamaron pero no prosperó porque tenía contrato con la Selección de Perú [...] Escuché muchos rumores acerca de la Selección Argentina pero nunca me llamó nadie. Se distorsionó la información porque nunca hubo nada", señaló

"Jamás me auto postulé para la Selección Argentina. La única vez que dije algo fue en Perú mencionando que era un técnico libre. Es un orgullo que me hayan mencionado y hayan hablado en la selección de mi país", agregó.

Finalmente, resaltó el nivel del grupo que le tocó en la Copa América, así como su intención de regresar al fútbol argentino. "El grupo de la Copa América me gusta. Creo que Brasil va a tener la obligación por ser el local y por lo que pasó en 2014. Con Venezuela y Bolivia pelearemos el puesto [...] Obviamente me gustaría volver al fútbol argentino en algún momento. Me crié y siempre estuve en Sudámerica y me gusta dirigir acá", finiquitó.