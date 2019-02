Alexis Mendoza revela su verdad sobre su intempestiva salida de Sporting Cristal [VIDEO]

El técnico colombiano Alexis Mendoza habló sobre su intempestiva salida de Sporting Cristal, en donde solo estuvo por tres semanas. A 11 días de este comentado suceso, el estratega cuenta su verdad.



En diálogo con el medio El Heraldo, Alexis Mendoza fue consultado al respecto y ratificó la información dada a conocer por el mismo club: que la documentación terminó siendo decisivo para que no continúe.

"La versión real fue que ya se hizo norma en Perú que todo técnico que vaya a entrenar un equipo profesional tiene que tener un título, un certificado que lo acredite como entrenador. En el caso de nosotros, uno no estaba certificado porque había empezado su curso y los tiempos no daban para esperarlo de que él terminara. Ellos necesitaban inscribirlo a todo el cuerpo técnico porque era una norma y eso no nos permitió quedarnos allá", escribió.



Mendoza detalló que la lección está aprendida para él y que no volverá a repetir un problema como ese en sus futuras experiencias como técnico.



"Fue una experiencia muy corta. Una enseñanza de vida porque todo lo que te ocurre es una enseñanza. Nos llama a rectificar el camino. Nosotros tenemos que estar certificados. Cada entrenador tiene que estar certificado. En el caso mío no me puede repetir otra enseñanza como esa", enfatizó el técnico.



"Lamentablemente, estuve un mes con ellos. Fue muy poco el tiempo que estuvimos. No pudieron ni evaluar el trabajo nuestro. Dos amistosos que estaban ya en carpeta para realizar y lo tuvimos que realizar con un equipo que recibimos el 14 de enero que fue cuando entró de vacaciones y quedó poco tiempo para el trabajo. Todo eso fue circunstancial", agregó el ex técnico de Sporting Cristal.

Finalmente, se pronunció sobre una rumoreada discrepancia con los directivos de Cristal a raíz de su salida, lo cual negó de forma tajante y destacó que sus relaciones terminaron bien.



"En ningún momento hubo ninguna discrepancia con los directivos. Siempre hubo la comunicación abierta desde que nos vimos en diciembre. Tuvimos la participación, tanto uno como el otro, para poder ingresar rápidamente al conocimiento del club. Nos vinimos siendo amigos", sentenció.