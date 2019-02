Alexis Mendoza negó que vaya a ser nuevo técnico de Honduras [VIDEO]

Alexis Mendoza tuvo un breve paso por el fútbol peruano ya que el último martes se hizo oficial su salida de Sporting Cristal debido a un tema de documentación con un miembro de su comando técnico por lo que ambas partes decidieron dar por terminado el vínculo laboral.

Ante este panorama, en las últimas horas surgieron los rumores de que el DT colombiano estaría cerca de ser el nuevo seleccionar de Honduras. Sin embargo, el propio Mendoza decidió hablar sobre este supuesto interés para aclarar el tema.

"Siempre se ha estado hablando. Hace mucho rato que se ha estado hablando de que mi nombre ha estado puesto ahí pero no hay nada fijo. Nunca ha habido nada fijo porque no he tenido conversación con ningún directivo. Todo ha sido a nivel de prensa y así ha estado todo este tiempo", declaró el técnico colombiano para Fox Sports Perú.

El ahora exDT de Sporting Cristal recalcó que "Sigo creyendo que es cuestión de los rumores de la prensa de personas que colocan nombres con posibilidades de poder llegar a un equipo, a una selección y el nombre mío ha estado pero no he tenido ninguna conversación con ningún directivo".

El nombre de Alexis Mendoza también comenzó a sonar para ser asistente técnico de Carlos Queiroz, quien asumiría en los próximos días como nuevo DT de la Selección Colombiana.

Por lo pronto, el cafetero de 57 años abandonará el Perú para volver a su país y definir su futuro tras desligarse de Sporting Cristal donde no llegó a cumplir ni un mes al frente del cuadro rimense.