Miembro del Comité Deportivo de Alianza Lima: “Es preocupante la presión que ejerce Cristal en la FPF”

La derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal dejó algunas jugadas que generaron polémica por el accionar del árbitro Víctor Hugo Carrillo. Tras ello, César Torres, miembro del Comité Deportivo del equipo blanquiazul, hizo notar su enfado ante lo sucedido y no se guardó comentario de crítica cuando fue consultado sobre el partido por la fecha 2 de la Liga 1.

“Los diez primeros minutos me parecieron buenos, luego bajamos el ritmo. Vamos a mejorar con el correr de los partidos. Tenemos un excelente entrenador como Miguel Ángel Russo y un gran plantel de jugadores para salir adelante. esto recién comienza. el estilo de este equipo es diferente, aunque considero también que el árbitro Carrillo cortó mucho el juego y eso nos perjudicó más de la cuenta”, explicó en entrevista para Ovación.

Ese fue el punto de inicio para iniciar su crítica al juez Víctor Hugo Carrillo y deslizar un posible favorecimiento a Sporting Cristal. “En la expulsión a Fuentes, todos vimos la agresión de Pacheco. Esto sucede por la presión que ejerce Cristal dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que ahora organiza el campeonato peruano”, añadió César Torres.

“Realmente me preocupa este tipo de presiones tomando en cuenta que Cristal actualmente, junto a Coca Cola, es el auspiciador principal de una Federación Peruana de Fútbol, que hoy en día no tiene plata, propio de ello es que hasta ahora no nos pagan las utilidades a los clubes”, sentenció el miembro del Comité Deportivo de Alianza Lima.

César Torres hizo hincapié en la declaración de Federico Cúneo, ex presidente de Sporting Cristal, sobre Carrillo previo a la final del año pasado: “Dijo que el árbitro era hincha de Alianza Lima, me recordó a los tiempos de Alfredo González. No debió decir eso”.

Finalmente, afirmó que presentarán una queja ante la Conar, pues buscan la mejoría de todos y tener un torneo de buen nivel. Además, anunció que no pedirán vetar a Víctor Hugo Carrillo, pues no pretenden condicionar a los jueces.