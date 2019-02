ADFP critica a la FPF: "Liga 1 Movistar es un copy paste de lo que veníamos haciendo"

El presidente de la ADFP, Hugo Duthurburu, dijo en una entrevista al diario Gestión que le preocupa la situación económica de la Federación Peruana de Fútbol.

“La FPF no tiene dinero para la Liga 1, depende de la repotenciación de los clubes. Lo que está haciendo la FPF es básicamente es el tema de marketing y comercial. Todo lo demás es un copy paste de lo que se ha hecho en años anteriores”, manifestó.

Duthurburu señaló que el máximo ente del balompié nacional no está haciendo nada nuevo con la creación de la Liga 1 Movistar. Como se sabe, la organización del torneo local estaba en manos de la ADFP y ahora pasó a la FPF.

“Hemos organizado el torneo desde hace más de 100 años. Era natural que no estemos de acuerdo. Pero la FPF es, al final, la que tiene la última palabra.

El campeonato peruano, históricamente, no se ha manejado de la mejor manera. No por culpa de la ADFP, sino porque el sistema no se manejaba bien. ¿O me van a decir que la FPF era un ejemplo hace ocho años?”.