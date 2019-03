Universitario de Deportes vendió el 50% de la carta pase de Alexi Gómez a FBC Melgar

La sorpresiva salida de Alexi Gómez de Gimnasia y Esgrima de la Plata dejó atónitos a todos: la 'Hiena' tuvo la posibilidad de establecerse en el rígido fútbol argentino, sin embargo, optó por regresar a nuestro balompie tras la salida de Pedro Troglio en la dirección técnica del elenco 'che'.

Es por ello que se barajó la posibilidad de su posible retorno a Universitario de Deportes: Nicolás Córdova anunció que todavía están en la búsqueda de un 10 y 9 para terminar de conformar el plantel 'estudiantil' de cara a la presente temporada.

No obstante, su destinó terminó siendo Arequipa: FBC Melgar decidió fichar al volante de 26 años para afrontar el torneo de la Liga 1, así como la Copa Libertadores. El elenco 'rojinegro' compró el 50% de la carta-pase del jugador a los 'cremas'.

Según pudo conocer Líbero, Universitario de Deportes recibió entre 200 mil a 300 mil dólares de parte de FBC Melgar para hacerse con los servicios del ex lateral del Atlas de México. Eso sí, dentro de las cláusulas no figura el impedimiento, que suele darse, para jugar contra su ex equipo. La administración temporal decidió mantener el 50% de la carta pase de Alexi Gómez para una posible venta: la Copa Libertadores con el elenco dirigido por Jorge Pautasso podría servir de vitrina para una nueva salida al exterior. Veremos.

Universitario y Melgar cerraron la venta del 50% del pase de Alexi Gómez. La otra mitad se queda con los cremas pensando en futuro traspaso. No hay cifra exacta, pero el negocio se habría dado por 200-300 mil dólares. No hay cláusula para que no juegue ante la U. pic.twitter.com/Xj2cS4WrMY — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 9 de marzo de 2019

EL DATO

Alexi Gomez fue considerado por Jorge Pautasso para viajar a Brasil, en donde FBC Melgar enfrentará a Palmeiras por la Copa Libertadores.