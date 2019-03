Diego Manicero: "Los equipos me preguntaron por mi nacionalización y mis papeles ya están ingresados" [VIDEO]

El volante de Carlos A. Mannucci, Diego Manicero, agradeció el apoyo mostrado por sus compañeros de equipo tras su arribo al elenco 'norteño': el argentino reveló que el entrenador del equipo, José Soto, le pidió continuar con las labores físicas para estar a la par que sus compañeros.

"La verdad que diez puntos los chicos. Es muy lindo que te reciban así. Hay un muy buen plantel. Tratar de ponerme bien, lo más rápido posible para ya estar a la disposición del técnico", expresó Manicero en entrevista con Gol Perú.

"Uno tal vez quiere jugar, quiere estar con sus compañeros, pero es una de las cosas que he estado hablando con el profe y me dijo que iremos despacio debido al tiempo que estuve de para. Lo tomo con tranquilidad para iniciar de menor a mayor", agregó.

Según se pudo conocer, uno de los grandes puntos para que Diego Manicero no haya pegado su vuelta a Universitario es el tema de la nacionalización: en Ate deseaban inscribirlo como peruano, pero la trámite - de larga duración - no pudo llegar a los tiempos establecidos. El mediocampista 'che' indicó que continúa con el proceso, a pesar que Carlos A. Mannucci lo inscribió como extranjero.

"Los equipos que por ahí me llamaron, me preguntaron por el tema de la nacionalidad. Bueno, los papeles ya están ingresados a Migraciones, obviamente eso tiene un proceso, hay que esperar. Mannucci me inscribió como extranjero, así que ya está", finalizó.