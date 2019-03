Kevin Quevedo se confiesa con Líbero y espera ser convocado a la selección

José Varela

Anotó un doblete en la remontada ante Cantolao y el hincha lo felicitó y lo alentó a lograr sus metas. Emigrar a un club extranjero y jugar en la selección son los propósitos del movedizo Kevin Quevedo.

La FPF te sacó la visa a Estados Unidos para los amistosos ¿No aparecer en la convocatoria te desanimó?

- No, por el contrario, me ha motivado a redoblar esfuerzos. Yo tengo proyectado dos cosas: continuar desempeñándome bien y seguir anotando goles, a ver si -Dios mediante- me brindan un cachito en la selección.



Vas por buen camino. En la última victoria de Alianza Lima fuiste decisivo y eres uno de los goleadores (cuatro) de la Liga 1.

-Fue emocionante y bonito el partido con Cantolao porque al final pudimos voltear y ganar. El entrenador me felicitó por los goles y recomendó que siga así.

El abrazo interminable con Tomás Costa es una grafica de la amistad de ambos...

-Al final del primer tiempo, con el marcador en cero, me encontré con Tomás en el camerino y me dijo: “Haz un gol”. Yo le pregunté: ¿“Dónde vas a estar para abrazarte”?. Es así que cuando convierto el primer gol y, sabiendo donde estaba parado, lo señalo. En el segundo gol lo busqué para abrazarlo (risas).

Danos la primicia. ¿Hoy presentas opción de emigrar?

-No. Cuando esto ocurra mi padre y yo lo evaluaremos.

¿Ampliaste vínculo por un año más con el club?

-No. Mi contrato termina a fin de temporada.



Por último, ¿cómo encarar el duelo frente al Inter de Porto Alegre en Copa?

-De la misma manera que con River, queremos ganar.