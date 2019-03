Alexi Gómez sobre Melgar: "Vine porque se trata de un club serio que siempre pelea los primeros lugares"

Luego de su efímero paso por Gimnasia de la Plata, Alexi Gómez regresó al Perú para vestir los colores de Melgar. Ahora, el zurdo podría debutar este martes ante Palmeiras por la jornada dos de la Copa Libertadores.

La 'Hiena' se animó a contar el porqué eligió jugar por el cuadro characato: "Vine porque se trata de un club serio, que siempre pelea los primeros lugares y de hecho que también me sedujo el tema de jugar la Copa Libertadores.", habló para Manrique Sports.

Confesó que mantiene la esperanza de volver a jugar en el exterior y que no le preocupa el hecho de jugar en un cuadro que no sea de la capital: "Ya quedó demostrado que un jugador no necesariamente tiene que pasar por clubes de la capital para salir al extranjero o jugar en la Selección. Realmente estoy muy ilusionado en avanzar en la Copa y buscar el título nacional en el Perú".

En cuanto su rival por el torneo internacional expresó que no le preocupa el alto presupuesto que maneja el cuadro brasileño: "Será duro pero haremos todo lo posible para conseguir un buen resultado. Sabemos que Palmeiras maneja mejor presupuesto que cualquier equipo peruano, pero en la cancha la plata no juega".

Finalmente, se refirió sobre su abrupta salida del 'Lobo': "Si me quedaba iba a perder seis meses porque no iba a jugar, por ello hablé con Pedro y mi representante para buscar otras alternativas. Apareció Melgar en el camino que compró parte de mi pase por un contrato de dos años".