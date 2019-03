FPF: ¿Por qué Juan Matute quiere sacar de la FPF a Agustín Lozano?

En la Federación Peruana de Fútbol hay una encarnizada lucha interna por el poder. Esta pelea política se hizo pública en las últimas semanas con la denuncia por reventa de entradas contra el presidente encargado Agustín Lozano y otros directivos.

Las diferencias se iniciaron cuando Edwin Oviedo asumió la presidencia en el año 2015. Oviedo profesionalizó la Videna creando gerencias con sueldos muy por encima del promedio en el mercado laboral. Esta decisión generó la incomodidad de los miembros del Directorio, quienes en reiteradas ocasiones pidieron cuentas mediante cartas notariales y no recibieron respuesta.

La situación comenzó a agudizarse con la designación del Comité Consultivo presidido por Felipe Canturias y que tenía como miembros a Gianfranco Castagnola, Alfredo Ferrero, Paolo Sacchi, y Luis Alfonso Carrera. Este Comité tomó protagonismo, Oviedo y el Secretario General Juan Matute confiaban más en ellos que en su propio Directorio. Poco a poco, los directivos de las Departamentales fueron perdiendo terreno en las decisiones de la Federación a pesar que el Estatuto FPF los respaldaba.

En el plano laboral también se polarizaron dos bandos entre los empleados de la gestión Manuel Burga/Departamentales y los nuevos profesionales que ingresaron con Edwin Oviedo. Cuentan los trabajadores de la FPF, que los dos grupos fueron bautizados por ellos mismos como "Los Maldini" y "Los Gonzáles", en alusión a la diferencia de clases sociales de una conocida serie de televisión.

Oviedo y Matute sentían que los integrantes del Directorio eran como piedras en el zapato por sus reiterados pedidos y reclamos para salvaguardar los intereses económicos de la FPF. "No supieron administrar el dinero con responsabilidad. Contrataron gerentes con sueldos de 20 mil, 30 mil y hasta 50 mil Soles, las planillas de trabajadores crecieron considerablemente. Gastaban miles de Soles en campañas de marketing, en servicios de catering para agasajos, en taxis por aplicativos para los funcionarios, es increíble", reveló una fuente de la FPF.

Al ver que tenían a la mayoría del Directorio en férrea oposición, Oviedo y Matute deciden contratar en el 2017 a una empresa de seguridad para investigar a los dirigentes porque a sus oídos llegó la información que estarían involucrados en una red de reventa de entradas para los partidos de la selección peruana en complicidad con familiares, allegados y hasta propios trabajadores de la FPF.

Durante los últimos años la FPF habría desembolsado grandes cantidades de dinero en asesorías legales y abogados, según la fuente, para defender a Oviedo en sus procesos judiciales en los casos "Los Cuellos Blancos del Puerto" y "Los Wachiturros de Tumán". También se habrían utilizado los recursos de la Federación para financiar campañas de imagen. Como se recuerda, Juan Matute desfilaba casi a diario por los canales de señal abierta y cable para defender al hoy preso Edwin Oviedo y anunciar una posible desafiliación de la FIFA si el Congreso derogaba la Ley de Fortalecimiento Deportivo de la FPF.

Este jueves 28 de marzo se realizará la Asamblea de Bases, donde se dará a conocer el balance económico de los años 2017 y 2018 que fue elaborado por el área de Contabilidad de la FPF.

LOS NÚMEROS DE LA FEDERACIÓN ESTÁN EN ROJO

- En los años 2017 y 2018 la FPF perdió US$17.5 millones de dolares.

- Como consecuencia de los resultados económicos de los años 2017 y 2018, el patrimonio de la FPF disminuyó de US$ 20 millones de dólares a US$ 1.6 Millones de dólares al 31 de diciembre de 2018.

- Al 31 de diciembre de 2018, la FPF tenía una deuda de US$10 Millones de dólares que no podía pagar con el presupuesto que se manejaba para el 2019.

- Para el 2019 fueron necesarias la reestructuración de los presupuestos y el control detallado de los mismos. Resultado de estos cambios, es que a la FPF a la fecha está pagando US$1.8 Millones de dólares de la deuda del 2018.

- La anterior gestión de Manuel Burga dejó en certificados bancarios US$.5 Millones de dólares, esta dinero también se gastó en el 2016.