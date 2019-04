Egidio Arévalo Ríos: "Estamos a mitad de campeonato, no hay que desesperarnos"

Pese a que Deportivo Municipal se encuentra a diez puntos del líder Sporting Cristal, Egidio Arévalo Ríos aún no se da por vencido de conseguir el título, ya que se encuentran a mitad del Torneo Apertura.

"Hay que seguir trabajando y no desesperarnos porque estamos a mitad de campeonato. Hay que preocuparnos si no sumamos fecha a fecha y si no creamos situaciones de gol", señaló el volante del Deportivo Municipal.

Los "ediles" llevan nueves puntos en la tabla de posiciones, producto de 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

"Hemos dejado puntos, pero es también porque el rival hace su trabajo. Ellos encuentran un gol, se cierran atrás y se nos complica. También rescatamos puntos importantes", agregó Egidio Arévalo Ríos a 'Gol Perú'.