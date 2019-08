Irven Ávila se alista para debutar con Melgar: "Ojalá pueda tener minutos ante Real Garcilaso"

Irven Ávila vive un momento agridulce en su carrera. El atacante dejó México para volver a gozar minutos y pegar el salto a la selección peruana sin embargo todavía no puede debutar con camiseta de Melgar.

El "cholito" batalló mucho para lograr que Morelia enviará a Perú su carta pase y pueda ser inscrito. Los entrenamientos se hacían eternos y el debut se hacía esperar. El ex Sporting Cristal solo tiene en mente jugar y ayudar a su equipo con el objetivo de alcanzar la punta.

"Tengo una habilitación provisional por parte de la FIFA. Estuve 3 meses de para para lograr que me den el transfer. Físicamente me encuentro bien, no tuve partidos de competencia pero ojalá que este fin de semana pueda tener unos minutos", afirmó en Las Voces del Fútbol.

En la jornada pasada ante UTC no pudo ingresar aunque tiene la confianza que es llevado poco a poco por comando técnico quienes le brindan lo necesario para no arriesgarlo ni exponerlo físicamente.

"Los profes siempre están pendientes de todos en el equipo, por ello realicé trabajos diferenciados para ponerme a punto en todos los aspectos ahora tengo ganas de saltar al campo y apotar al equipo con todo la experiencia que obtuve en México".

EL DATO

Irven Ávila jugó en Lobos BUAP y Morelia.