Torneo Clausura 2019: Duelo entre Universitario y Melgar se jugará sin hinchas

¿Otra vez? A pesar de que el martes por la noche se anunció la venta de entradas para el partido de Universitario ante Melgar en el Monumental este sábado, ayer volvió a caer la mala noticia que por líos administrativos se negaron las garantías y así iba sin público.

Tal como sucedió hace un par de semanas, cuando los cremas enfrentaron de locales a San Martín, y terminaron jugando sin público. Esta misma figura se presentará ante Melgar.

¿Y ahora qué pasó? Sucede que la Dirección General de Gobierno Interior recibió, durante los últimos días, cartas de la administración de Carlos Moreno y Humberto Leguía. Cada uno daba su versión y exponía sus argumentos para solicitar los permisos para el partido.

Esto, para la autoridad mencionada, fue una muestra de inestabilidad y que podría provocar violencia en las tribunas y se negó el permiso solicitado por Universitario de Deportes.

Finalmente el Universitario vs Melgar va sin público. No se llegó a presentar a tiempo en físico la apelación, sí se hizo por correo pero la directora Flor María Carranza no evaluaría más pedidos de la U para este partido. https://t.co/jGre1EPYzK