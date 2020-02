Víctor Reyes revela su filosofía de juego: "Me identifico con Diego Simeone y Marcelo Gallardo"

Víctor Reyes, técnico de Selección Peruana Sub-17, habló en una entrevista sobre el presente que viven los entrenadores en la Liga 1 Movistar y también sobre sus modelos a seguir. Así, detalló que tiene como ejemplos a los argentinos Marcelo Gallardo o Diego Simeone.

En entrevista con el periodista José Varela, el extécnico interino de Alianza Lima habló sobre los rasgos que ha aprendido de diferentes técnicos y los modelos que considera para su carrera.

"Varios, no solo un técnico. Creo en el técnico que trabaja en el día a día, que valora el grupo humano y que sabe sacar resultados a través del trabajo diario, al que repotencia al futbolista. Tengo muchos espejos, como Diego Simeone, Guardiola o el Marcelo Gallardo", detalló.

Luego de ello, se refirió a la poca permanencia de algunos técnicos en la Liga 1 Movistar.

"Es sabido a nivel mundial que los procesos a largo plazo dan resultado y más con los jugadores de cantera", agregó.

"No sé si sostiene mucho tiempo, más de dos años no permanece un técnico en Primera División en Perú, pero no me toca analizar este tema", enfatizó.

Finalmente, recordó a Miguel Ángel Russo, con quien estuvo en su comando técnico. "El fútbol es resultados, le faltó un poco más de tiempo para plasmar su idea. Como persona y como profesional me deja una gran impresión", sentenció.