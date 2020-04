Yoshimar Yotún se confiesa: “Me puse la camiseta de Universitario y no me queda mal” [VIDEO]

Yoshimar Yotún volvió a dirigir una entrevista para la Federación Peruana de Fútbol (FPF), esta vez con Edison Flores, y Universitario fue mencionado, con sorpresiva declaración de ‘Yoshi’. Los live en Instagram suelen dejar importantes confesiones de los jugadores.

Al ser el líder de la conversación, Yoshimar Yotún era quien interrogaba de ciertas cosas al ‘Orejas’ y por el pasado de este último en Universitario de Deportes, el tema salió a flote. No obstante, las palabras de elogio no solo fueron de Edison Flores.

La amena charla, con el tema del equipo crema en específico, inició con las halagadoras palabras de ambos futbolistas a los hinchas. Recordemos que Universitario, que tiene a la Trinchera Norte como barra principal, tiene una de las hinchadas más importantes del Perú.

Y aprovechando el contexto, Yoshimar Yotún se mandó con una tremenda frase, que tal vez no caerá bien entre los hinchas de Sporting Cristal, por donde pasó y ganó títulos. “Me he probado la camiseta de Universitario y no me queda mal”, expresó.

Si bien todavía es prematuro hablar sobre el regreso de Yoshimar Yotún al fútbol peruano, con estas frases parece que no da por descartada la posibilidad de jugar en Universitario en el futuro. ¿Se pondrá la ‘piel crema’ de forma oficial en algún momento?

El pasado de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal

El ahora mediocampista inició su carrera como lateral izquierdo, en la que destacó de gran forma. Tras su paso por José Gálvez, defendió a Sporting Cristal desde el 2019 hasta el 2012, ganando un título ese último año, antes de irse al Vasco da Gama de Brasil.

En 2014 volvió a vestirse de celeste y celebró un nuevo campeonato nacional, lo que sirvió de trampolín para llegar a Europa. Tras su paso por La Florida, jugó en Malmo de Suecia, Orlando City de la MLS y actualmente en Cruz Azul de la Liga MX.