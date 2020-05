Liga 1: Fútbol peruano volvería a fines de agosto y solo se jugaría el Torneo Clausura

El Gobierno anunció el reinicio progresivo de las actividades económicas en un plazo de cuatro meses a partir de este lunes 4 de mayo. El sector entretenimiento, que comprendería el espectáculo deportivo del fútbol, se encuentra en la Fase 4 programado para fines de agosto.

La Liga 1-FPF ha venido trabajando sobre diversos escenarios, desde el más optimista hasta el más radical, acatando las recomendaciones del Ejecutivo. En Videna están preparados para anunciar el reinicio del fútbol peruano o su cancelación hasta el 2021.

Tomando en consideración que la Liga 1 podría volver entre agosto y septiembre, una posibilidad que va tomando fuerza es dejar sin efecto las seis fechas que se jugaron en el Torneo Apertura y empezar el campeonato desde el Torneo Clausura.

En este contexto, es un hecho que las bases de la Liga 1 Movistar serán modificadas. El tema de ascensos y descensos para la próxima temporada todavía está en evaluación, pero existe una fuerte tendencia de mantener los veinte equipos.

Esta opción sería avalada por la cancelación de la Liga 2 y Copa Perú, torneos que sí sentirían los graves efectos del Coronavirus porque no se jugarían hasta el próximo año. El apretado calendario y los limitados recursos económicos de Conmebol estarán enfocados en la máxima división.

La palabra del Ministro de Salud

El protocolo de salud, a cargo de la Comisión Médica de la FPF, debe estar listo en los próximos días para ser evaluado por el Minsa. El Ministro Víctor Zamora dio alcances poco alentadores porque el COVID-19 continúa zigzagueando con peligro de gol.

“No me atrevo a decir ninguna fecha, lo que sí me atrevo a decir es que continuaremos bregando día y noche por detener el impacto de esta epidemia en nuestra población. En el Perú no tenemos ningún protocolo aprobado para ningún deporte.

Lo que hemos tenido es el acercamiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), también el Jockey Club del Perú para averiguar cuáles serían las condiciones para volver a operar. Y la respuesta que ha recibido por parte del Ministerio de Salud son los requisitos de la distancia y la prueba.

No estamos diciendo que el fútbol no es importante, pero si tenemos que elegir la prioridad será la vuelta de las actividades productivas", señaló el titular del sector salud en RPP.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, se reunirá virtualmente este lunes con los presidentes de los veinte clubes profesionales de primera división para anunciar formalmente el apoyo económico y definir escenarios para la reanudación de la Liga 1 Movistar.