Administrador de Melgar: "En Lima hay más contagio del Coronavirus que en otras ciudades"

Con gran entusiasmo el administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, confesó que ve con muy buenos ojos que la ciudad de Arequipa sea una de las sedes en el reinicio de la Liga 1 2020.

"Conversé con gente de la Liga 1 2020 y comentamos que si se opta que el torneo se centralice en algunas sedes, claro que es posible que Arequipa sea una de las ciudades elegidas, porque junto con Cusco hay tres estadios que están avalados y aprobados por la FPF", señaló el directivo de FBC Melgar en 'Negrini lo sabe' de Ovación.

Eso sí, Ricardo Bettocchi consideró que esta figura no podría adoptarse si se agrupan a los 20 clubes. "Esta figura podría darse si se plantea un campeonato por zona, pero si es un campeonato de una sola sede, tengo claro que no será posible por un tema netamente técnico. Y es que al tener tres estadios aprobados en Cusco y Arequipa (UNSA, Garcilaso y Sicuani) no se va a poder jugar 10 partidos cada tres días", apuntó.

"Hay quienes hablan cosas que tampoco se ajustan a la realidad porque hay escenarios que no tienen fibra óptica y por tanto la televisión no podría transmitir. Colocar la fibra óptica es costoso y tampoco es automático. También existe la figura que los clubes de altura jueguen en altura y los equipos del llano lo hagan en Lima. Si se da esa posibilidad, Arequipa y Cusco podrían ser las sedes para los equipo con altitud", agregó el administrador de FBC Melgar.

En otro momento Bettocchi dejó en claro que si la Liga 1 2020 se reanuda en Lima existirá más riesgo de contagio. "Es cierto que en Lima hay más contagio que en otras ciudades, pero tenemos identificadas las zonas donde hay más infectados, por tanto, los clubes no van a concentrar en distritos donde no haya mayor número de contagiados", manifestó.

Finalmente, el administrador de FBC Melgar habló del recorte salarios que existe con el plantel. "Hubo una corrección en el tema de los salarios de los jugadores que empieza desde este este mes. Realmente aplaudo la buena predisposición de los muchachos para actuar de manera solidaria con todos los trabajadores del club. Recordemos que Melgar no solo es Primera división sino también tenemos menores. En estos momentos solo tenemos que respetar el tema de salud y la idea es reIniciar los entrenamientos en un mes. Creo que hay tiempo para cumplir con todo el protocolo para que se aminore los riesgos de contagios", concluyó.