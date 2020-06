Alianza Lima: Jaime Duarte reveló la creación de "equipos nubes" para elegir a nuevas figuras

Jaime Duarte, uno de los pilares para que Alianza Lima haya logrado reformar sus categorías inferiores, brindó detalles acerca de la capacitación virtual que se viene realizando a los menores durante la pandemia del coronavirus.

Para el 'Chiquillo', el club ha mejorado mucho en comparación a algunos años. "Yo he tenido la oportunidad de estar en un Alianza quebrado, pero el scouting en mi área es distinto en estas épocas. Ya tengo una oficina, tres scouts y analizamos todo lo que nos da la tecnología para hacer un barrido a nivel general de todo lo que puede haber", declaró a El Comercio.

"Siento que esta es una oportunidad grandísima para el club en general en su historia. El Plan de Desarrollo es algo muy ambicioso y muy fuerte compuesto de muchas áreas como desarrollo humano y social. Tiene buena sostenibilidad. Inversión en el fútbol es potenciar todo los elementos que te ayudan a salir adelante", agrega.

Respecto a la captación de nuevos valores, Duarte señala que se crean equipos nube que se miden ante el primer equipo, y en caso de dar la talla, se les invita a los integrantes para que puedan tener un periodo de adaptación.

"Todo es por filtros, los que llamemos no van a pasar directo. Cuando se pueda hacer la reunión, los juntamos a todos y hacemos un equipo nube. Ese equipo nube enfrenta a nuestro equipo y si da la talla lo invitamos para que tengan un periodo de adaptación", enfatiza.

"En uno o dos minutos no se puede dar una decisión final. La idea es que se muestren enviando sus mejores jugadas. Esto no es algo ideal, pero le damos un aliciente a los chicos dándoles a entender que estamos pendientes ayudándolos también en el aspecto psicológico. Enviamos mensajes a todos los recepcionados, pero no significa que han pasado el filtro. La próxima semana se pondrá en la web los jugadores que han pasado", conjetura.

Finalmente, indicó que observa más de 305 videos para conocer el fútbol infantil. "Nosotros no somos inventores de estos, lo vimos en Boca y River Plate. Nos hemos dividido para ver los vídeos, conocer sobre el fútbol infantil porque son 305 videos entre las 6 categorías y somos 4 los que trabajamos en el área. Los chicos sufren y esta situación los estanca, pero esto es una manera de incentivar el desarrollo del deporte. Solo estamos viendo fútbol base por ahora".