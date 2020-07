La propuesta de Marcelo Vivas para el reinicio de la Liga 1: "Pienso que no debería existir descensos"

Debido al golpe que sufrió el fútbol peruano por la pandemia del Coronavirus y el retraso de la Liga 1 2020, en Sport Boys tiene que claro que en esta temporada no deberían existir los descensos.

Fue el técnico de Sport Boys, Marcelo Vivas, quien se encargó en señalar esta medida. "Antes eran cuatro los descendidos, pero ahora dicen que son tres y en base a ello nos vamos a manejar", aseguró el DT argentino.

"Les puede molestar o no lo que voy a decir pero, por la situación que actualmente vivimos, pienso que no debería existir descenso como ha sucedido en otros países. Y es que todo es muy irregular todo lo que viene pasando", agregó Marcelo Vivas al programa Hora Punta de Ovación.

Asimismo, el entrenador de Sport Boys lamentó la pérdida de un punto de su equipo por temas económicos. "Sin duda molesta la decisión de quitarnos un punto que ganamos en la cancha, pero no le hemos hablando con los chicos. Más allá de ello, considero que es algo raro, sin embargo veremos qué sucede en la apelación y con todo lo que se puede hacer en el plano administrativo", expresó Marcelo Vivas.

Por último, el técnico comentó sobre de Sport Boys y lo que será el reinicio de la Liga 1 2020 ante Sporting Cristal en Matute, el próximo 8 de agosto a las 5:45 pm.

"Si bien hay molestias normales, típicas de una pretemporada, estamos bien. No vamos a llegar al cien por cien y ningún equipo creo que mostrará su mejor nivel desde el arranque, porque creo los futbolistas se van a poner mejor luego de dos o tres fechas que se jueguen en el campeonato. ¿Si tengo un once ya definido pensando en el partido ante Cristal? Para nada. Hoy en días todos estamos enteros, pero aún no hicimos fútbol y por ello no sabemos quiénes van a jugar el primer partido del reinicio de la Liga 1. Conforme se acerque la fecha del partido, veremos a los mejores once para que inicien las acciones. Hoy estamos trabajado a doble turno por la mañana, la próxima será igual y la última semana ya prepararemos el partido. Esperemos que todo siga bien y que nadie se enferme, eso es lo más importante", concluyó Marcelo Vivas.