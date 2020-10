'Rafo' Castillo: "Comizzo comenzó a gritar que solo sabemos hacer contragolpes" - VIDEO

Universitario logró voltear el partido al Atlético Grau (2-1) y sigue en buena racha en la Liga 1 Movistar. Sin embargo, hubo una escena polémica durante el partido en la cual el entrenador crema, Ángel Comizzo fue protagonista.

'Rafo' Castillo declaró al término del partido que Ángel Comizzo se refirió de forma despectiva el juego del Atlético Grau. "El señor Comizzo comenzó a gritar y a decir que el equipo no juega a nada y que solo sabemos hacer contragolpe, creo que eso es una falta de respeto y eso no se puede permitir. Yo siempre he sido respetuoso en todo aspecto en mi carrera deportiva. Es una forma de jugar, una forma de ganar y es respetable pero no se puede hablar de eso de manera despectiva. Después terminó queriendo pedir disculpas y le dije que hoy no las acepto y de ahí dijo algunas cosas más fuera de contexto", manifestó el DT de Grau.

Sobre el partido, "Rafo" dijo. "Creo que hicimos un partido más o menos como lo habíamos pensado, sabíamos que la 'U' iba a salir hacia adelante porque es el equipo que viene de ganar la Fase 1", expresó en Gol Perú.

Luego agregó. "Tuvimos la oportunidad de anotar y una clara que nos poníamos 2-0, y de ahí un par más. La 'U' nos terminó empatando y en minutos de descuento un penal que aprovecharon con Millán".

Finalmente, sobre las ocasiones de gol que falló su equipo, dijo. "A nosotros nos cuesta y hoy sufrimos las consecuencias, lamentablemente no supimos defender bien el 1-0 y hubo errores nuestros que nos costaron".