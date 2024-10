Universitario: Jim Morrison es el jugador uruguayo que podría llegar a tienda crema

Por tal razón, la “U”, como se sabe, no puede ir por un jugador top o de algún club importante debido al tema presupuestal. Lo único cierto es que el volante “5” elegido será de Uruguay. Desde hace semanas se vienen sondeando y analizando algunos nombres. Unos gustan más que otros y es así que al DT Gregorio Pérez le acercaron el nombre de Jim Morrison Varela, volante central “charrúa” de 27 años y que actualmente milita en el Rentistas de su país, dónde es titular indiscutible.

Jim Morrison (sí, es homónimo del recordado vocalista de la banda de rock The Doors) es un jugador que se caracteriza por ser el balance del equipo, el que da equilibrio defensivo y, además, sabe meterse entre los centrales cuando el rival ataca demasiado. Importante también en el juego aéreo.

Ahora, ¿es el elegido por "Goyo"? No, aún, porque el estratega de Universitario tiene también en análisis a otros jugadores de parecido perfil y tratará de no equivocarse y tener nuevamente buen ojo, como fue en su momento con Jonathan Dos Santos, Luis Urruti o Federico Alonso. Lo cierto es que Varela sí está dentro de las opciones que más le gusta al DT y está siendo evaluado. Todavía no se dio el paso de conversaciones concretas con el jugador y menos de negociaciones por parte de la administración provisional que lidera Jean Ferrari.