Manco y su fuerte revelación: Señaló que en Qatar su ex técnico le pidió plata por jugar

Reimond Manco tiene varias anécdotas en su carrera deportiva. Desde que deslumbró en las divisiones menores de Alianza Lima, el jugador nacional aceptó ofertas en América, Norteamérica y en Asia. 'Rei' jugó en Qatar y vivió un peculiar hecho con su técnico en el Al-Wakrah.

Haciendo una pausa en sus vacaciones, Reimond Manco fue invitado del programa La Lengua y fue allí que el futbolista nacional recordó su paso por el fútbol extranjero, donde defendió a muy temprana edad la camiseta del PSV de Holanda tras haber destacado con la Selección Peruana Sub-17.

"Me llevó un entrenador que estaba en la reserva del PSV cuando jugaba allá. Me pide, me compran y firmó por cuatro años. Tenía que regresar porque la visa era por unos días, pero cuando llegó habían sacado al entrenador que me había llevado y trajeron a otro", contó 'Rei' en el programa que se emite por YouTube.

Luego, Reimond Manco reveló que su ex director técnico le pidió un porcentaje de su sueldo para que pueda tener minutos. Asimismo, 'Rey' agregó que no aceptó el pedido del estratega y fue por eso que no tuvo tanto protagonismo.

"(El nuevo técnico) me dijo: ‘Hay cupo de extranjeros, pero he visto tus videos y la verdad me gusta cómo juegas. Habla con mi representante que te tiene algo que decir", indicó Manco, para luego revelar lo que le pidió el entrenador: "60-40 (por ciento de mi sueldo) me dijeron".

Reimond Manco:

"Dije que no le iba a dejar ni un dólar. ‘Entonces no vas a jugar, no te vamos ni a inscribir, me respondieron’. Qué importa, yo tenía contrato. Me hicieron trotar por fuera casi todo un año", contó Reimond Manco.

Finalmente, el jugador de 31 años señaló que cumplió su contrato. "Fue el mejor año de mi vida, personalmente, pero futbolísticamente no, estaba aburrido".

Reimond Manco (Foto: Grupo La República)

Reimond Manco: ¿Dónde jugará en el 2022?

El atacante peruano de 31 años jugó en Alianza Universidad durante el 2021, el club de Huánuco perdió la categoría y ahora el 'Rei' tiene su carta libre. Según pudo contar el mismo jugador es que aún evalúa ofertas y que suele encontrar equipo cerca al cierre de mercado de pases.