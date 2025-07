¡Rompe el mercado! Campeón peruano sorprende al fichar 4 jugadores para lograr el título

El 2025 va dejando muchas emociones en el fútbol peruano, pues los diversos clubes luchan por conquistar el título a final de la temporada y regalarle así una alegría a sus hinchas. A poco de finalizar julio, un equipo sorprendió a todos al fichar a 4 jugadores con los que busca lograr el objetivo.

Y es que los elencos son conscientes que para alcanzar los objetivos necesitan de buenos elementos en el terreno de juego, por ello, priorizan el mercado de pases de esta parte del año con importantes incorporaciones. De esta manera, los refuerzos comenzaron a sonar con fuerza.

Club peruano sorprende con 4 fichajes en busca del título

“Una nueva etapa empieza y nos preparamos más fuertes para afrontarla con nuevas incorporaciones en una combinación de experiencia y juventud, talento y fuerza en el juego defensivo-ofensivo para seguir luchando por el retorno”, indicó Carlos A. Mannucci, campeón de Copa Perú 1968 y 1969.

El elenco trujillano, que este 2025 juega en la Liga 2 tras descender, anunció a Jeferson Nolasco (arquero Sub 23), Adrián Beltrán (Mediocampista Sub 23), Leiner Escalante (Extremo) y Cristian Martínez Borja (Delantero). El cuadro norteño no quiere dejar nada al azar para la fase final de la Liga 2 con el objetivo del ascenso a Primera División.

Próximo partido de Carlos A. Mannucci

El conjunto Tricolor debutará este domingo 27 de julio ante la Universidad César Vallejo, que viene de empatar de local en la primera fecha ante FC Cajamarca. El grupo A de la fase por el título de Liga 2 también lo integran Tacna Heroica y Moquegua.