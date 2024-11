Jonathan Lacerda y su conmovedora despedida de Alianza Lima

Jamás me gustaron las despedidas!

Me despedí de mi familia a los 15 años, con una mochila llena de sueños e ilusiones, fue difícil, era un niño, pero tenía muy en claro lo que quería y nada, nada me iba a detener!

•Hoy, casi 20 años después, aún nose despedirme, me duele, me escondo, más aún cuando en tan poco tiempo “ustedes” me hicieron sentir como un hijo, como un amigo, como un hermano, como un hincha más!

•Jamás me voy a ir, siempre seré parte de ustedes, estaré en cada partido, en cada pelota dividida, en cada despeje o en cada cierre, mis fuerzas estarán con ustedes, en todo momento!

•Y si mañana me necesitan, saben donde encontrarme, estaré para ustedes “siempre”, sin condiciones, sin peros, sin excusas, cuenten conmigo “siempre”.

•Saben que en estos momentos, escribo con el corazón, es innecesario vender humo, ya no serviría de nada.

•Perdón por todos los mensajes que dejé sin contestar, tenía que digerirlo y me costó y aún me sigue costando.

•Gracias familia, no me voy, ustedes me robaron una parte del corazón, que se queda en Matute con ustedes!