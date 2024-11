Alianza Lima: "Un '9' no es prioridad", indicó el gerente deportivo José Bellina

"No creemos que falte un '9', lo que creemos es que nuestros nueves han tenido que jugar más retrasados en este año. Hay que encontrar soluciones para que ellos puedan desenvolverse de forma más natural, no tan forzada. El '9' no es un puesto que hemos concluido que necesitamos, a veces el mercado de pases da muchas vueltas, pero hoy un '9' no es prioridad. Lo que buscamos principalmente son futbolistas de ataque, interiores más ofensivos, mediapuntas o extremos", declaró José Bellina a "Renegrones".