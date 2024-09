Adriana Lúcar: “La meta es ir a la Copa Libertadores y ganar el campeonato local”

“Este 2022 será mejor. Estoy enfocada en eso. El 2021 ha sido un poco complicado para mí porque regresé a jugar un campeonato de fútbol once después de cuatro o cinco años. Ya me había acostumbrado a jugar fútbol siete. Ahora este año me voy a dedicar solamente a jugar y va a ser mejor, voy a ponerle todas las ganas porque así sea”, sostuvo Lúcar en diálogo con El Comercio.