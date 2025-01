Benavente no se distrae con el hecho de llegar a la Selección Peruana: "Primero es Alianza"

Finalmente, Cristian Benavente confesó que, actualmente, se encuentra muy bien en lo físico, por ello siente que en poco tiempo va a llegar a su 100%. "En esta semana de entrenamiento me he sentido muy bien, y de a pocos voy a llegar a mi cien por ciento en lo físico, aunque ya me encuentro muy bien, ayer los minutos que tuve me sentí bien, pero siempre se puede mejorar", sentenció.