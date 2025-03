Dejó Melgar y reveló por qué decidió firmar con Alianza Lima por todo el 2025: "Feliz"

Pablo Lavandeira volvió a Alianza Lima procedente de Melgar

En esa línea, luego de que los blanquiazules obtengan su boleto a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2025, 'Lava' confesó cómo se dio su regreso a tienda íntima para esta temporada. Mediante una entrevista con 'Al Ángulo de Movistar Deportes, el mediocampista ofensivo señaló que Melgar de Arequipa no lo tuvo dentro de sus planes para este año, motivo por el cual decidió llegar a un acuerdo para resolver su vínculo con el 'Dominó'.

" Cuando empieza este año, Melgar toma la determinación de que no iba a ser parte del plantel , más allá de que yo conocía al entrenador y él quería contar conmigo porque lo conocía anteriormente. Mi postura fue listo, no hay problema, veamos cómo se soluciona, también en forma de agradecimiento a lo que ellos habían hecho al año anterior conmigo de bancarme en un momento complicado", precisó.

Bajo ese contexto, Pablo Lavandeira reveló que recibió una llamada del director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, quien le propuso volver a La Victoria e indudablemente, el jugador no dudó en responder de forma positiva. Asimisimo, sintió que era el momento adecuado.

"Y en medio de todo ello, habrá llegado a oídos de Alianza que Melgar no me iba a tomar en cuenta. Recibí el llamado de Franco (Navarro) para decirme qué estaba pasando, porque algo había escuchado y si me interesaba volver. Obviamente le dije que sí. Por suerte, ambas partes pusimos de nuestro lugar cediendo cosas, y perdiendo algunas, pero en definitiva Melgar se quedó tranquilo porque eran lo que ellos creían que era lo mejor. Yo más que feliz", concluyó.