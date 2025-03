Brilló en Universitario y ahora anunció que quiere jugar por varios años en Alianza Lima

Una de las figuras del cuadro blanquiazul es Pablo Lavandeira . El experimentado jugador volvió a Alianza Lima para este 2025 y se ganó un lugar en el sistema de juego de 'Pipo' Gorosito. En una reciente entrevista, 'Lava' no dudó en resaltar lo feliz que se siente en el conjunto victoriano.

Además, Lavandeira indicó que si bien el fútbol es un deporte que no te permite planificar el futuro, su deseo es defender la camiseta del cuadro blanquiazul por varias temporadas, porque es su lugar en el mundo.

"Siento que Alianza Lima es mi lugar en el mundo. Me encantaría quedarme por mucho tiempo, porque estoy muy feliz y viviendo un gran momento. Estamos atravesando una etapa histórica para el club", expresó Lavandeira a Al Ángulo.

A mitad del 2018, Pablo Lavandeira decidió firmar por Universitario tras destacar en Deportivo Municipal. Incluso, con la camiseta crema anotó a Alianza Lima en Matute en el clásico. Tras un año y medio, la directiva de ese tiempo decidió no renovarle el contrato por un tema de cupo de extranjeros.

"Me gustaría un Alianza vs. Universitario en la fase de grupos de la Libertadores, pero solo si ambos vamos a clasificar. Si no, prefiero que sea en la final", indicó.