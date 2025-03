Pablo Lavandeira reveló la frase que utiliza Gorosito para motivar a su plantel en Alianza Lima

El mediocentro ofensivo tuvo este 13 de marzo una entrevista con el programa 'Se habla así en DSPORTS', y los panelistas le consultaron sobre la fórmula de todas estas hazañas por Libertadores. Lavandeira no tuvo remedio en destacar la buena labor de su técnico Gorosito.

"El convencimiento de que no solo se puede competir, sino también que se puede ganar. Que el fútbol peruano está capacitado para ganar, creo que era lo que estaba faltando. Veníamos de muchos años de no poder conseguir triunfos internacionales. Creo que el último gran triunfo fue el ir al mundial con la selección, luego hechos truncos, se había escapado la posibilidad de ir al mundial cuando se pierde el repechaje y hoy con lo que pasó con Boca nos demostramos que desde el mismo convencimiento que nos dio él, se puede ganar", subrayó el ex Melgar.