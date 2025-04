Mr. Peet destruyó a 5 futbolistas de Alianza tras derrota y se dirigió a Gorosito: "No puedes..."

Alianza Lima cayó 1-0 ante Libertad en Matute por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2025/Foto: LÍBERO

"Creo que Gorosito se quedó con el nivel de los jugadores en las fases anteriores y creyó en la reacción de los futbolistas. Esta bien, hay técnicos a los que les funciona eso. Creo yo, que dentro de la cabeza de Gorosito pasó el hecho de con estos mismos jugadores Alianza pasó las tres fases y les dio la confianza, pero no reaccionó Quevedo, no hizo un buen partido Lavandeira, desapareció Castillo, a Noriega le quedó grande el mediocampo porque no tuvo colaboradores, cada quien jugó por su lado, Trauco no tuvo un buen partido, hay que decirlo", indicó el comunicador.