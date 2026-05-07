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¿Deja el club? Viscarra deja misterioso mensaje en medio de su suplencia con Alianza Lima: "Todo…"

En medio de su suplencia, Guillermo Viscarra publicó un enigmático mensaje que sorprendió a los hinchas de Alianza Lima.

Antonio Vidal
Guillermo Viscarra sorprendió con mensaje mediante sus redes sociales. Foto: composición Líbero/IG
Guillermo Viscarra sorprendió con mensaje mediante sus redes sociales. Foto: composición Líbero/IG
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Guillermo Viscarra no está teniendo la temporada que esperaba en Alianza Lima, pasando de ser el portero titular a ser suplente. Luego de sufrir una lesión que lo tuvo fuera de actividad por más de un mes, el guardameta priorizó su recuperación pensando en lo que sería su participación con la selección boliviana en busca de clasificar al Mundial 2026.

Es en este lapso de tiempo que, durante la ausencia de ‘Billy’, Alejandro Duarte obtuvo protagonismo y mostró un gran rendimiento, logrando una racha de 8 partidos con la portería imbatida. En este contexto, mediante sus redes sociales, Viscarra sorprendió con un mensaje misterioso.

Guillermo Viscarra y Federico Girotti son noticia en Alianza Lima.

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Guillermo Viscarra deja misterioso mensaje en medio de su suplencia con Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, el jugador de 33 años reflexionó sobre su presencia en el banquillo y publicó un enigmático mensaje. “Todo pasa”, escribió el portero, acompañado de una serie de fotos en las que viste la indumentaria del club.

Ante esta publicación, muchos hinchas blanquiazules no dudaron en expresarle sus mejores deseos y esperan verlo pronto bajo los tres palos.

Publicación de Guillermo Viscarra vía IG

Publicación de Guillermo Viscarra vía IG

¿Cuántos partidos ha jugado Guillermo Viscarra con Alianza Lima?

En la actual temporada, Guillermo Viscarra solo ha podido disputar dos partidos oficiales con Alianza Lima, por el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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