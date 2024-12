Christofer Gonzáles: "Si puedo renovar con Cristal, lo haré. Le tengo muchísimo cariño"

Consultado sobre una eventual renovación de contrato con Sporting Cristal, el surgido de las menores de Universitario aseveró que no lo dudaría.

"Todavía me queda todo el próximo año de contrato, todavía hay tiempo. Si llega la posibilidad de que me digan [renovación] está clarísimo que sí. Es un club al que le tengo muchísimo cariño. Me agrada mucho. Los compañeros son A1. Los jóvenes que van saliendo son muy buenos, con humildad y disciplina", expresó Gonzáles a 'Fútbol como cancha'.