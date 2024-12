¿Atrasará a Alianza Lima? Claudio Vivas confirmó interés de Cusco FC por Paolo Hurtado

El futuro de Paolo Hurtado aún es una verdadera incógnita. Si bien su prioridad es continuar su carrera en el exterior y aguardará las siguientes semanas por una propuesta, de no concretarse, este tiene decidido jugar por Alianza Lima .

"Existe el deseo de contar con Paolo Hurtado. La realidad es que no hemos avanzado mucho, pero nuestro interés de contar con Paolo Hurtado es muy grande y es el deseo de todo el club. No es algo sencillo, pero no hay que abandonar la lucha y hay que ver si podemos incorporarlo", precisó el estratega argentino.