Hernán Novick: "Debemos jugar de la mejor manera sea en la cancha que fuera"

No falta mucho para el duelo entre Universitario vs. Carlos Mannucci por la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga 1. El cuadro 'crema' sigue invicto en este arranque del torneo, por lo que no piensa bajar los brazos ante un duro rival como el 'carlista'. Ante ello, Hernán Novick fue el responsable de dar declaraciones previo a este compromiso, dejando en claro que será muy complicado enfrentar a uno de los finalistas de la Copa Bicentenario.