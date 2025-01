Silvio Valencia no se guardó nada ante Galván: "Tienes las puertas abiertas para irte"

Silvio Valencia y Carlos Galván protagonizaron una fuerte discusión en pleno programa deportivo en vivo. Todo se dio inicio a raíz de que el ex futbolista dio su opinión tras la caída de Universitario 0-2 ante Barcelona SC por la Copa Libertadores . Las ideas de ambos no fueron compartidas, por lo que terminaron diciéndose de todo ante los oyentes.

A través de un enlace telefónico, el 'Negro', que ahora es parte de Embajadur , fue invitado al programa de Exitosa para que deje sus impresiones acerca del último partido que disputó la 'U' ante el conjunto ecuatoriano. Sin embargo, todo se escapó de las manos cuando el 'Sensei' intervino, ya que dijo no 'entender nada de lo que habla'.

En su defensa, el ex jugador crema le dijo que, al no ser entrenador, nunca lo va comprender. Rápidamente, Silvio dijo que sí tiene el 'cartón' de técnico y lo cuestionó debido a que ahora Galván se desempeña como comentarista deportivo y no a la profesión con la que había defendido su postura.