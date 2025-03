SAFAP exige fuerte sanción para campeón del fútbol peruano por deudas incumplidas

Estamos hablando de Deportivo Binacional , quien no cumplido con los pagos hacia sus jugadores. Además, también a incumplido los convenios de deuda que mantiene desde 2023. Esto ha generado que la SAFAP solicite a la Gerencia de Licencias, mediante un comunicado, una dura sanción contra el club.

"El Club Binacional NO está cumpliendo con los pagos de salarios del plantel actual ni con los convenios de deuda que arrastra desde el 2023. Esperamos que la Gerencia de Licencias tome las acciones que correspondas según reglamento por esos reiterados incumplimientos y que el club se ponga al día en sus pagos a la brevedad", fue el pronunciamiento que emitieron.

Comunicado de SAFAP emitido en sus redes sociales.

Pese a los sucedido, la dirigencia del club Deportivo Binacional no se ha pronunciado ante las acusaciones y tampoco se conoce si ya regularizaron los incumplimientos.

Por si esto no fuera poco, según la periodista Elo Bengoechea, los jugadores habrían decidido no volver a entrenar hasta que no se regularicen sus pagos. Ya que, esta semana solo habrían cobrado el 10 % de su salario de febrero.