¿Nuevo inquilino en la Liga 1 2025? Club histórico reclamó ante el TAS y denuncia fue aceptada

"Lamentablemente, la gerencia de Licencias no resolvió el caso de Mannucci dentro de los plazos previstos del reglamento, y recién en el mes de enero ellos han emitido su respectivo pronunciamiento. Ante ese escenario, en este momento ya nos encontramos en el tribunal del TAS, en donde ya presentamos las apelaciones respectivas y ya fueron notificados la FPF y los clubes demandados (Sport Boys y UTC). Actualmente nos encontramos en los plazos previstos para que el tribunal pueda resolver", informó.

Carlos Mannucci entrena en Trujillo pensando en la Liga 2.

En palabras del mismo gerente general del cuadro Tricolor, uno de los clubes incumplió las fechas de pagos en los tiempos previstos, mientras que otro recibió la licencia para jugar el certamen, pese a no contar con el certificado de no adeudo.

"Nosotros reclamamos que uno de los clubes pagó fuera de los plazos los aportes ante Safap por lo que le correspondía una resta de por lo menos dos puntos en la tabla de posiciones como sanción. En el caso el otro club , lo que nosotros estamos reclamando es que se le otorgó de manera indebida e ilegal la licencia para que puedan competir en el torneo 2024 ya que este equipo arrastraba deudas ante Sunat por temporadas anteriores. Pero, a pesar de no contar con el certificado de no adeudo, se le otorgó a este equipo la licencia para participar en el torneo local. Incluso, en su momento, nosotros hicimos la denuncia pero no le revocaron la licencia, y por ello ahora estamos acudiendo al TAS para que se la quiten", apuntó.