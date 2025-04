'Loco' Vargas dejó rotundo mensaje sobre fichaje de Raúl Ruidíaz a Grau: "Se verá medio..."

El fichaje del delantero peruano no solo generó debate entre los hinchas de la 'U', quienes tenían la fe de que hasta hace algunos meses, pueda volver al club de sus amores, sino también por parte de exfutbolistas muy identificados con la institución merengue.

Precisamente, en el programa de YouTube 'La Parrilla del Loco', Juan Manuel Vargas , se pronunció sobre lo que fue el arribo del atacante al conjunto 'Albo'. En dicho espacio, el ex Fiorentina tuvo al lado a referentes del equipo crema como Paolo Maldonado, y José Luis Carranza.

Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau hasta el 2026/Foto: X

"Con el respeto que se merece. ¿Pero él ya quería regresar a Perú o no tenía otra opción afuera? Yo creo que al chato le hubiera venido bien estar ahí en la 'U'. Se verá medio extraño verlo con otra camiseta. Bueno, ya sabes, cuando juegues contra Universitario, perfil bajo", sostuvo Vargas.

Por su parte, el 'Puma' Carranza sí manifestó su disconformidad con el fichaje de Ruidíaz a Atlético Grau, por su pasado en Ate. "No me parece, porque el chato es crema, pero crema. Bueno, ya firmó. Qué le vaya bien y esperemos que no le haga goles a la 'U'", agregó.