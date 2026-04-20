Club de Liga 1 destituyó a su entrenador tras malos resultados: "Por mutuo acuerdo"

La Asociación Deportiva Tarma causó sorpresa al comunicar oficialmente la partida de su entrenador, Pablo Trobbiani, en un momento difícil dentro de la Liga 1. Mediante un comunicado en sus plataformas oficiales, el club señaló que la decisión fue consensuada, poniendo fin a un ciclo que no alcanzó las expectativas deportivas previstas.

Club de Liga 1 destituyó a su técnico tras malos resultados

En su comunicado, la entidad explicó que tanto la junta directiva como el técnico argentino decidieron concluir el contrato que los vinculaba con el equipo principal. Esta decisión se tomó tras una serie de resultados negativos que causaron inquietud en el entorno del club, lo que llevó a tomar medidas para intentar cambiar el rumbo en la competición local.

A pesar de la partida, el club no escatimó en manifestar su gratitud hacia Pablo Trobbiani y todo su equipo técnico. Subrayaron en particular la entrega, el profesionalismo y el compromiso demostrados durante su estancia en la institución, cualidades que fueron reconocidas públicamente como elementos significativos de su etapa en Tarma.

ADT anunció la salida de su técnico, Pablo Trobbiani

Asimismo, la Asociación Deportiva Tarma le deseó el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto en el ámbito profesional como personal. Este gesto refleja una despedida en buenos términos, dejando en claro que, más allá de los resultados, existió respeto mutuo entre ambas partes durante el tiempo de trabajo conjunto.

En contraste, el club comunicó que ya está concentrado en los próximos desafíos, dedicándose a la selección de un nuevo equipo técnico que tome las riendas del conjunto en lo que queda de la temporada. La directiva está considerando varias alternativas con el fin de identificar el perfil idóneo que pueda satisfacer las demandas deportivas de la entidad.

Pablo Trobbiani dejó de ser técnico de ADT tras malos resultados

Desde Tarma han confirmado que en los días venideros se dará a conocer quién será el nuevo entrenador, lo que ha despertado interés entre los aficionados. La partida de Trobbiani se añade a una serie de modificaciones recientes en la Liga 1, donde diversos equipos han decidido cambiar sus equipos técnicos con el objetivo de obtener mejores resultados, reflejando la intensa presión presente en el fútbol peruano hoy en día.