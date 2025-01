Selección Peruana: Ricardo Gareca maneja dos posibles once para enfrentar a Ecuador

Christofer Gonzales, volante de la Selección Peruana

La realidad de Gianluca Lapadula es que tuvo trabajos de campo y calentamiento pero no fue arriesgado en el ensayo pues no era necesario para el 'Tigre' Gareca. Se espera que esté apto para la noche de mañana y el 'Bambino' no quiere perderse este partido tan crucial para la bicolor.