Renato Tapia enfocado para duelo ante Uruguay: "Debemos tratarlo como una final" - VIDEO

En una entrevista con ESPN, Renato Tapia se refirió a este difícil encuentro que afrontará la Bicolor ante Uruguay. Sabe que el escenario no ha favorecido mucho a la Selección Peruana en los últimos años, pero confía en cada uno de los integrantes del plantel para lograr la hazaña en Montevideo.

"Partido complicado. Van a ser las últimas de Eliminatorias y no solo el Perú vs. Uruguay sino para los demás. Hay que tratarlo como tal, como una final. Trataremos de llevarnos los puntos necesarios para seguir en la pelea hacia el Mundial. Va a ser un partido luchado, en una cancha donde los resultados no han jugado a nuestro favor. Pero también pasó en Colombia así que creo que podemos sacar un buen resultado", declaró Tapia en ESPN.