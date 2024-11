¡Gran motivación! Christian Cueva confiesa anécdota que tuvo con su entrenador personal

No obstante, otro de los artífices del buen momento de Christian Cueva es José Neyra , el entrenador personal de nuestro compatriota que está pendiente del jugador tanto en Lima como en el mismo país saudí.

"Mi couch ahora es como mi hermano. Hubo un momento en mi carrera donde no me sentía bien, así que le pedí al presidente de mi club (Al Fateh) volver a Perú con mi familia. Lo contacté a José (Neyra) y me puso las cosas claras", expresó Christian Cueva.