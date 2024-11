Cueva afirmó que tiene que agradecerle mucho a Ricardo Gareca: "El 'Profe' me cambió la vida"

"En lo personal, Ricardo Gareca tiene que ver muchísimo y creo que en lo grupal también. La primera vez que él conversó conmigo, nunca hablamos de fútbol, sino que me preguntó cómo estaba yo, mi familia. Se habló la parte humana y ahí marcó una diferencia, ya que la primera vez que lo escuché, me cambió bastante mi manera de ver las cosas, pero a pesar de eso me equivoqué y tuve errores, pero Ricardo fue algo importantísimo para mi vida y mi carrera", indicó en GOLPERÚ.