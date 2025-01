Jorge Fossati se pronuncia sin filtro desde Uruguay y apunta contra la FPF: "Es notorio"

FPF anunció salida de Jorge Fossati como DT de la selección peruana.

Juan Carlos Oblitas junto a Jorge Fossati en la Videna. Foto: FPF.

"Tengo muchos años en el fútbol y lo que me pasó en Perú prácticamente no me había pasado. Pero estar hace tanto en el fútbol hace saber que estas cosas pueden pasar. En mi carrera no me había pasado una cosa como la que me pasó ahora. Siento una mezcla de frustración y tristeza, pero por otro lado tranquilidad porque se hizo todo lo que se prometió en cuanto a poner todo y un poco más", puntualizó.