Sporting Cristal sorprende a sus hinchas con innovadora presentación de su plantel 2022

Cabe resaltar, que fue el propio gerente de marketing, Óscar Moral que confirmó la no realización de la Tarde Celeste por motivos de Pandemia. “Este año no vamos a hacer una Tarde Celeste, propiamente dicho, con un partido amistoso porque somos muy respetuosos con las disposiciones del estado, pero también viendo el hecho de cuidar a nuestros hinchas y al equipo estando a pocos días del debut en la Liga 1, no lo vamos a hacer”, declaró.